Умер писатель Игорь Сахновский

Российский писатель и поэт Игорь Сахновский умер в Екатеринбурге на 62-м году жизни, сообщил его коллега и друг, член Союза писателей России Евгений Касимов.

«(Игорь Сахновский. — RT) умер в понедельник утром, у него случился разрыв аорты», — цитирует ТАСС Касимова.

Сахновский родился в 1958 году в городе Орске Оренбургской области. Его дебют в качестве прозаика состоялся в 1999 году в журнале «Новый мир», где он опубликовал роман «Насущные нужды умерших».

Книги члена Союза писателей России, автора произведений «Человек, который знал всё», «Заговор ангелов», «Быть может», издавались в Германии, Франции, Англии и Нидерландах.

Ранее стало известно, что поэт, бывший главный редактор журнала «Юность» Валерий Дударев скончался в возрасте 54 лет.

В сентябре сообщалось о гибели российского писателя Вячеслава Пьецуха на 73-м году жизни.