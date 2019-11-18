Умер писатель Игорь Сахновский

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Российский писатель и поэт Игорь Сахновский умер в Екатеринбурге на 62-м году жизни, сообщил его коллега и друг, член Союза писателей России Евгений Касимов.

«(Игорь Сахновский. — RT) умер в понедельник утром, у него случился разрыв аорты», — цитирует ТАСС Касимова.

Сахновский родился в 1958 году в городе Орске Оренбургской области. Его дебют в качестве прозаика состоялся в 1999 году в журнале «Новый мир», где он опубликовал роман «Насущные нужды умерших». 

Книги члена Союза писателей России, автора произведений «Человек, который знал всё», «Заговор ангелов», «Быть может», издавались в Германии, Франции, Англии и Нидерландах.

Ранее стало известно, что поэт, бывший главный редактор журнала «Юность» Валерий Дударев скончался в возрасте 54 лет.

В сентябре сообщалось о гибели российского писателя Вячеслава Пьецуха на 73-м году жизни. 

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