Главный синоптик Петербурга оценил погоду в городе

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов оценил погоду в городе.

«Петербург в стороне от жаркой погоды, потому что вышли циклоны на Скандинавию, и весь северо-запад попадает под влияние циклонов. У нас очень комфортная погода: +18…+23 ˚С в дневные часы практически дней на десять, если не больше», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, какие-то отдельные дни могут оказаться более жаркими, до +26 ˚С.

Как отметил Колесов, также стоит ожидать непродолжительных ливней, гроз и града.

«При выходе наиболее активных циклонов будет ещё и усиление ветра, довольно свежий ветер. Скорость 7—12 м/с, порывы — до 15—20 на акваториях. Потому что акватории у нас очень сильно влияют», — сообщил он.

Ранее метеоролог, климатолог Екатерина Пестрякова в беседе с URA.RU прокомментировала холодную и дождливую погоду на Урале.