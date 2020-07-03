Главный синоптик Петербурга оценил погоду в городе

Короткая ссылка
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов оценил погоду в городе.
Главный синоптик Петербурга оценил погоду в городе
  • РИА Новости

«Петербург в стороне от жаркой погоды, потому что вышли циклоны на Скандинавию, и весь северо-запад попадает под влияние циклонов. У нас очень комфортная погода: +18…+23 ˚С в дневные часы практически дней на десять, если не больше», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, какие-то отдельные дни могут оказаться более жаркими, до +26 ˚С.

Как отметил Колесов, также стоит ожидать непродолжительных ливней, гроз и града.

«При выходе наиболее активных циклонов будет ещё и усиление ветра, довольно свежий ветер. Скорость 7—12 м/с, порывы — до 15—20 на акваториях. Потому что акватории у нас очень сильно влияют», — сообщил он.

Ранее метеоролог, климатолог Екатерина Пестрякова в беседе с URA.RU прокомментировала холодную и дождливую погоду на Урале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить