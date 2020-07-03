В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни
- АГН «Москва»
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В беседе с «Российской газетой» она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра.
Осадки местами возможны и в субботу, будет ещё жарче. В воскресенье, 5 июля, осадков будет меньше, а жара усилится.
В понедельник, 6 июля, солнечно, без осадков. Днём воздух прогреется до +31 °С.
Также сообщается, что в Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае аномально жарко — в выходные там до +30 °С и выше.
Ранее специалист в области питания нутрициолог Мария Калугина в беседе с Nation News дала рекомендации по выбору продуктов в жаркую погоду.