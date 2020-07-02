Крымский военно-исторический фестиваль состоится 4—6 сентября

Крымский военно-исторический фестиваль будет проходить с 4 по 6 сентября в Севастополе.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу организаторов.

Впервые фестиваль состоится на всех исторических площадках парка живой истории «Федюхины высоты». Также будет создано несколько площадок специально для мероприятия.

Программа включает реконструкции боёв, пиротехнические шоу, экспозицию вооружения разных эпох, мастер-классы.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что фестиваль культур «Народная классика» пройдёт в Крыму в сентябре.