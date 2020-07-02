Юрий Антонов выразил соболезнования в связи со смертью поэта-песенника Бориса Дубровина

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Музыкант Юрий Антонов выразил соболезнования в связи со смертью поэта-песенника Бориса Дубровина.
Юрий Антонов выразил соболезнования в связи со смертью поэта-песенника Бориса Дубровина
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«Это был очень добрый и очень отзывчивый человек, значительно старше меня. Горе. Мы с ним долгое время не встречались. У нас с ним была всего одна песня, но какая — «От печали до радости». На мой взгляд, очень удачная», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, жаль, что общество лишилось замечательного поэта.

Со своей стороны, певец Лев Лещенко назвал Дубровина интеллигентным человеком, который кропотливо и внимательно относился к стихам.

«Он много писал, у него есть сборники стихов. Он действительно был одним из тех, кто двигал вперёд нашу советскую эстрадную песню. Соболезную его родным и близким», — цитирует артиста телеканал «Звезда».

Ранее сообщалось, что актёр Александр Семчев выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Виктора Проскурина.

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