Семчев выразил соболезнования в связи со смертью Проскурина
- РИА Новости
«Виктор Алексеевич был очень своеобразным человеком, у него были свои взгляды на жизнь, он был личностью цельной, редко идущей на компромисс», — рассказал актёр в беседе с «Вечерней Москвой».
Как отметил Семчев, работать с Проскуриным на одной съёмочной площадке не всегда было просто, поскольку его профессиональные качества затмевали многих.
«Жаль, конечно, когда уходят мэтры. Светлая ему память», — сказал артист.
Ранее актриса Светлана Крючкова в беседе с Nation News прокомментировала сообщение о смерти Проскурина.