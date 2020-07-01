Семчев выразил соболезнования в связи со смертью Проскурина

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Актёр Александр Семчев выразил соболезнования в связи со смертью своего коллеги Виктора Проскурина.
Семчев выразил соболезнования в связи со смертью Проскурина
  • РИА Новости

«Виктор Алексеевич был очень своеобразным человеком, у него были свои взгляды на жизнь, он был личностью цельной, редко идущей на компромисс», — рассказал актёр в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметил Семчев, работать с Проскуриным на одной съёмочной площадке не всегда было просто, поскольку его профессиональные качества затмевали многих.

«Жаль, конечно, когда уходят мэтры. Светлая ему память», — сказал артист.

Ранее актриса Светлана Крючкова в беседе с Nation News прокомментировала сообщение о смерти Проскурина.

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