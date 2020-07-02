Объявлен лонг-лист премии «Звезда театрала»

Объявлен лонг-лист международной премии «Звезда театрала». В список вошли 170 претендентов.

Об этом сообщает ОТР.

На награды могут претендовать постановки Мастерской Петра Фоменко, Театра имени Пушкина, Малого театра, Театра Сатиры, «Сатирикона», Школы драматического искусства, Большого театра.

В лонг-лист также попали работы Театра драмы имени Волкова (Ярославль), театра «На Литейном» (Санкт-Петербург), Оренбургского театра музыкальной комедии.

В категории «Лучшая постановка иностранного режиссёра в России» представлены работы режиссёров из Франции, Греции, Италии, Бельгии и Германии.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Театре армии рассказали подробности о спектакле «Венский вальс, или Копьё судьбы».