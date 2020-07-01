Кинолог дал рекомендации владельцам собак на случай жаркой погоды

Кинолог, зоопсихолог Виталий Орлов дал рекомендации владельцам собак на случай жаркой погоды.

«Если вы передвигаетесь с собаками в автомобиле, первое, о чём нужно помнить, — нельзя оставлять собаку одну в машине. Летальный исход возможен буквально через три-десять минут», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, на открытом воздухе также не следует допускать, чтобы питомец долго находился на солнце.

Как считает Орлов, прогулки должны быть или рано утром, или поздно вечером.

«Если вы любите гулять днём, гуляйте в тенистых, продуваемых местах», — рекомендует специалист.

Он напомнил и о том, что у собаки всегда должен быть свободный доступ к воде.

Ранее специалист в области питания нутрициолог Мария Калугина в беседе с Nation News дала рекомендации по выбору продуктов в жаркую погоду.