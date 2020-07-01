Синоптики предупредили о жаре до +38 ˚С в Ростове-на-Дону
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Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на Гидрометцентр.
В четверг, 2 июля, ожидается облачная погода. Температура воздуха составит +34 ˚С.
В пятницу, 3 июля, прогнозируется +35 ˚С. В субботу и воскресенье сохранится облачная погода. Ожидается до +36 ˚С.
В понедельник, 6 июля, может быть до +37 ˚С, во вторник, 7 июля, — до +38 ˚С.
Ранее метеоролог, климатолог Екатерина Пестрякова в беседе с URA.RU прокомментировала холодную и дождливую погоду на Урале.