Синоптики предупредили о жаре до +38 ˚С в Ростове-на-Дону

Короткая ссылка
Синоптики предупредили о жаре в Ростове-на-Дону в ближайшие дни.
Синоптики предупредили о жаре до +38 ˚С в Ростове-на-Дону
  • РИА Новости

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

В четверг, 2 июля, ожидается облачная погода. Температура воздуха составит +34 ˚С.

В пятницу, 3 июля, прогнозируется +35 ˚С. В субботу и воскресенье сохранится облачная погода. Ожидается до +36 ˚С.

В понедельник, 6 июля, может быть до +37 ˚С, во вторник, 7 июля, — до +38 ˚С.

Ранее метеоролог, климатолог Екатерина Пестрякова в беседе с URA.RU прокомментировала холодную и дождливую погоду на Урале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить