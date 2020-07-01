Синоптики предупредили о жаре до +38 ˚С в Ростове-на-Дону

Синоптики предупредили о жаре в Ростове-на-Дону в ближайшие дни.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

В четверг, 2 июля, ожидается облачная погода. Температура воздуха составит +34 ˚С.

В пятницу, 3 июля, прогнозируется +35 ˚С. В субботу и воскресенье сохранится облачная погода. Ожидается до +36 ˚С.

В понедельник, 6 июля, может быть до +37 ˚С, во вторник, 7 июля, — до +38 ˚С.

Ранее метеоролог, климатолог Екатерина Пестрякова в беседе с URA.RU прокомментировала холодную и дождливую погоду на Урале.