Пиотровский проголосовал по поправкам к Конституции

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Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский проголосовал по поправкам к Конституции.
Пиотровский проголосовал по поправкам к Конституции
  • РИА Новости

Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Пиотровский посетил участок № 2195 на улице Рылеева в Санкт-Петербурге.

Директор музея — автор одной из поправок, согласно которой культура России — уникальное наследие.

«Государство обязано охранять культуру. Это его важнейшая обязанность — охранять культуру, а значит, обеспечивать муниципальные учреждения культуры во время пандемии, обеспечивать законы, которые защищают культуру, деятелей культуры и так далее», — сказал он.

Ранее «Невские новости» сообщали, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал по поправкам к Конституции.

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