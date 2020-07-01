Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проголосовал по поправкам к Конституции.

Об этом сообщают «Невские новости».

Глава города посетил избирательный участок в средней общеобразовательной школе №12 Василеостровского района.

Он прошёл все стандартные процедуры — предъявил документы, зарегистрировался, заполнил бюллетень и опустил его в урну.

На участке приняты все меры санитарной безопасности.

26 июня ФАН сообщало, что председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосовал по поправкам к Конституции. Он пришёл на избирательный участок №75 Пресненского района Москвы.