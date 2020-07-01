Беглов проголосовал по поправкам к Конституции
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости».
Глава города посетил избирательный участок в средней общеобразовательной школе №12 Василеостровского района.
Он прошёл все стандартные процедуры — предъявил документы, зарегистрировался, заполнил бюллетень и опустил его в урну.
На участке приняты все меры санитарной безопасности.
26 июня ФАН сообщало, что председатель Госдумы Вячеслав Володин проголосовал по поправкам к Конституции. Он пришёл на избирательный участок №75 Пресненского района Москвы.