Художник Чжан Хуань рассказал о своей выставке в Эрмитаже
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В беседе с газетой «Известия» он отметил, что специально для Эрмитажа создано 26 произведений.
«Отдельного упоминания среди них заслуживают «Мой Эрмитаж», «Революция перерождения», «Будда Эрмитажа», «Дворец 10 000 душ», — сообщил художник.
По его словам, музей может выбрать одну из работ и сделать её частью своей коллекции.
Кроме того, в Петербурге будет экспонироваться новая серия «Любовь», посвящённая пандемии.
«Создавая эту серию, я хотел сказать, что мы обязаны проявлять больше любви к будущему миру и людям будущего», — сказал Чжан Хуань.
Ранее газета «Реальное время» сообщала, что выставка картин из коллекции Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) Республики Татарстан состоится в Третьяковской галерее.