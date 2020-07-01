Художник Чжан Хуань рассказал о своей выставке в Эрмитаже

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Китайский художник Чжан Хуань рассказал о своей выставке «В пепле истории» в Эрмитаже, которая откроется после возобновления работы музея.
Художник Чжан Хуань рассказал о своей выставке в Эрмитаже
  • © Пресс-служба Государственного Эрмитажа

В беседе с газетой «Известия» он отметил, что специально для Эрмитажа создано 26 произведений.

«Отдельного упоминания среди них заслуживают «Мой Эрмитаж», «Революция перерождения», «Будда Эрмитажа», «Дворец 10 000 душ», — сообщил художник.

По его словам, музей может выбрать одну из работ и сделать её частью своей коллекции.

Кроме того, в Петербурге будет экспонироваться новая серия «Любовь», посвящённая пандемии.

«Создавая эту серию, я хотел сказать, что мы обязаны проявлять больше любви к будущему миру и людям будущего», — сказал Чжан Хуань.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что выставка картин из коллекции Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) Республики Татарстан состоится в Третьяковской галерее.

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