Комплекс жилых домов Придворного ведомства в Петербурге признали памятником
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Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Соответствующее распоряжение подписал глава Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров.
Речь идёт о Доме придворного духовенства и Доме Конюшенного фуражного двора. Комплекс состоит из смежных флигелей в стиле классицизма. Объекты относятся к XIX веку.
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