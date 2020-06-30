Комплекс жилых домов Придворного ведомства в Петербурге признали памятником

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Комплекс жилых домов Придворного ведомства в Санкт-Петербурге признали памятником культурного наследия регионального значения.
Комплекс жилых домов Придворного ведомства в Петербурге признали памятником
  • ©kgiop.gov.spb.ru

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Соответствующее распоряжение подписал глава Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров.

Речь идёт о Доме придворного духовенства и Доме Конюшенного фуражного двора. Комплекс состоит из смежных флигелей в стиле классицизма. Объекты относятся к XIX веку.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.

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