Вильфанд рассказал о погоде на российских курортах
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«Погода на курортах замечательная», — цитирует РИА Новости Вильфанда.
Он сообщил, что «температура воды выше многолетних значений на 1—1,5 °С».
Синоптик пояснил, что «для воды это очень много, потому что вода гораздо более инерционная система, чем атмосфера».
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что с 1 июля туристов начнут принимать 67 российских регионов.
Специалист в области питания нутрициолог Мария Калугина в беседе с Nation News дала рекомендации по выбору продуктов в жаркую погоду.