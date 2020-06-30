Вильфанд рассказал о погоде на российских курортах

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на черноморских курортах.

«Погода на курортах замечательная», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Он сообщил, что «температура воды выше многолетних значений на 1—1,5 °С».

Синоптик пояснил, что «для воды это очень много, потому что вода гораздо более инерционная система, чем атмосфера».

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщала, что с 1 июля туристов начнут принимать 67 российских регионов.

Специалист в области питания нутрициолог Мария Калугина в беседе с Nation News дала рекомендации по выбору продуктов в жаркую погоду.