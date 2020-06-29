Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Краснодарском крае

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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Краснодарском крае.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Краснодарском крае
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Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу Северо-Кавказского управления Гидрометцентра, до конца суток 29 июня, а также 30 июня и 1 июля местами возможен сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

Как отметили спасатели, есть вероятность возникновения ЧС. Не исключены затопления территорий, подъёмы уровня воды в реках.

Населению советуют по возможности оставаться дома.

16 июня газета «Реальное время» сообщала об усилении ветра до 20 м/с в Татарстане.

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