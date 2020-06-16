Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Татарстане
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
С 7:00 до 22:00 17 июня ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15 — 20 м/с. Местами возможен град.
В ведомстве рекомендуют не приближаться к рекламным щитам и различным конструкциям, а также не оставлять детей без присмотра.
Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с Inforeactor рассказала о температурных аномалиях в южных регионах страны.