Нелли Кобзон прокомментировала сообщения о своей госпитализации

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Вдова Иосифа Кобзона Нелли прокомментировала сообщения о своей госпитализации.
Нелли Кобзон прокомментировала сообщения о своей госпитализации
  • РИА Новости

«Я действительно болела — не знаю чем. Сейчас у меня все анализы хорошие. И вряд ли у меня был коронавирус. Так бы быстро всё не восстановилось», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, никаких симптомов не было. Как отметила Кобзон, она просто попала в больницу и просто хотела сделать для себя все исследования.

Она также рассказала, что давно находится дома и здорова.

В мае народная артистка России Татьяна Васильева рассказала о состоянии своего здоровья.

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