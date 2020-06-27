В Бурятии потушили природные пожары в нацпарке и заповеднике
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«17 лесных пожаров, в том числе в Забайкальском нацпарке и Джергинском заповеднике, ликвидированы. Два лесных пожара в Прибайкальском районе и Баргузинском заповеднике локализованы, продолжается работа по их дотушиванию», — цитирует пресс-службу ТАСС.
Всего за сутки проводились работы по тушению пожаров на площади свыше 1 тыс. га в Баргузинском, Бичурском, Курумканском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Селенгинском районах.
Ранее на севере Камчатского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за 11 действующих лесных пожаров.