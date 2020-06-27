В Бурятии потушили природные пожары в нацпарке и заповеднике

В Бурятии потушили 17 природных пожаров, в том числе на территории Забайкальского национального парка и Джергинского заповедника, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

«17 лесных пожаров, в том числе в Забайкальском нацпарке и Джергинском заповеднике, ликвидированы. Два лесных пожара в Прибайкальском районе и Баргузинском заповеднике локализованы, продолжается работа по их дотушиванию», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Всего за сутки проводились работы по тушению пожаров на площади свыше 1 тыс. га в Баргузинском, Бичурском, Курумканском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Селенгинском районах.

Ранее на севере Камчатского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за 11 действующих лесных пожаров.