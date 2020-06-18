На севере Камчатки ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
- РИА Новости
«Сложная ситуация складывается в Пенжинском районе, где сейчас действуют 11 лесных пожаров на территории общей площадью более 4 тыс. га», — цитирует пресс-службу РИА Новости.
Тушение пожаров осложняется тем, что они находятся в труднодоступной зоне.
В сообщении говорится, что решение о вводе режима ЧС в районе приняли в целях обеспечения безопасности и повышения оперативного реагирования.
За сутки в России лесопожарные службы ликвидировали 51 лесной пожар.