На севере Камчатки ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

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В Пенжинском районе Камчатского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за 11 действующих лесных пожаров. Об этом информирует пресс-служба краевого правительства.
На севере Камчатки ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
  • РИА Новости

«Сложная ситуация складывается в Пенжинском районе, где сейчас действуют 11 лесных пожаров на территории общей площадью более 4 тыс. га», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Тушение пожаров осложняется тем, что они находятся в труднодоступной зоне. 

В сообщении говорится, что решение о вводе режима ЧС в районе приняли в целях обеспечения безопасности и повышения оперативного реагирования.

За сутки в России лесопожарные службы ликвидировали 51 лесной пожар.

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