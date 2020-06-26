Фестиваль «Киношлягеры Андрея Петрова» откроется 27 июня в Ленобласти

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Музыкальный фестиваль «Киношлягеры Андрея Петрова» откроется 27 июня в Приозёрске.
Фестиваль «Киношлягеры Андрея Петрова» откроется 27 июня в Ленобласти
  • © Пресс-служба оркестра «Таврический»

Об этом сообщает «Российская газета».

Запланировано выступление Симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» под управлением Михаила Голикова.

Кроме того, примут участие приглашённые солисты Ольга Пудова (Мариинский театр), Иван Ожогин и Манана Гогитидзе, внучка композитора, а также солисты оркестра «Таврический» Ксения Новикова, Дмитрий Лаутало, Алексей Соколов (саксофон).

Ранее «Невские новости» сообщали, что международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» перенесли на 28—30 августа.

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