Фестиваль «Киношлягеры Андрея Петрова» откроется 27 июня в Ленобласти
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Об этом сообщает «Российская газета».
Запланировано выступление Симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» под управлением Михаила Голикова.
Кроме того, примут участие приглашённые солисты Ольга Пудова (Мариинский театр), Иван Ожогин и Манана Гогитидзе, внучка композитора, а также солисты оркестра «Таврический» Ксения Новикова, Дмитрий Лаутало, Алексей Соколов (саксофон).
Ранее «Невские новости» сообщали, что международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» перенесли на 28—30 августа.