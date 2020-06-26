Фестиваль «Киношлягеры Андрея Петрова» откроется 27 июня в Ленобласти

Музыкальный фестиваль «Киношлягеры Андрея Петрова» откроется 27 июня в Приозёрске.

Об этом сообщает «Российская газета».

Запланировано выступление Симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический» под управлением Михаила Голикова.

Кроме того, примут участие приглашённые солисты Ольга Пудова (Мариинский театр), Иван Ожогин и Манана Гогитидзе, внучка композитора, а также солисты оркестра «Таврический» Ксения Новикова, Дмитрий Лаутало, Алексей Соколов (саксофон).

Ранее «Невские новости» сообщали, что международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» перенесли на 28—30 августа.