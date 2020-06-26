Эколог оценил опасность загрязнений нефтью и нефтепродуктами
- © РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
В беседе с Inforeactor он заявил, что ежегодно в мире добывают около четырёх миллиардов тонн нефти, из которых несколько процентов неизбежно разливаются.
«Это создаёт огромную проблему. Всем хорошо известны последствия крупномасштабных разливов нефти, когда она заливает многие километры», — сказал эксперт.
По его словам, нельзя экономить на безопасности, всегда должен быть план аварийной ликвидации разлива. Как считает Шкрадюк, самый действенный способ очистки территории — использование специальных бактерий, питающихся нефтью.
Ранее, как сообщало «Реальное время», в Татарстане суд вынес приговор по делу о разливе нефтепродуктов в Агрызском районе.