Эколог оценил опасность загрязнений нефтью и нефтепродуктами

Эколог, эксперт Международного социально-экологического союза Игорь Шкрадюк оценил опасность загрязнений нефтью и нефтепродуктами.

В беседе с Inforeactor он заявил, что ежегодно в мире добывают около четырёх миллиардов тонн нефти, из которых несколько процентов неизбежно разливаются.

«Это создаёт огромную проблему. Всем хорошо известны последствия крупномасштабных разливов нефти, когда она заливает многие километры», — сказал эксперт.

По его словам, нельзя экономить на безопасности, всегда должен быть план аварийной ликвидации разлива. Как считает Шкрадюк, самый действенный способ очистки территории — использование специальных бактерий, питающихся нефтью.

Ранее, как сообщало «Реальное время», в Татарстане суд вынес приговор по делу о разливе нефтепродуктов в Агрызском районе.