Эколог оценил опасность загрязнений нефтью и нефтепродуктами

Короткая ссылка
Эколог, эксперт Международного социально-экологического союза Игорь Шкрадюк оценил опасность загрязнений нефтью и нефтепродуктами.
Эколог оценил опасность загрязнений нефтью и нефтепродуктами
  • © РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю

В беседе с Inforeactor он заявил, что ежегодно в мире добывают около четырёх миллиардов тонн нефти, из которых несколько процентов неизбежно разливаются.

«Это создаёт огромную проблему. Всем хорошо известны последствия крупномасштабных разливов нефти, когда она заливает многие километры», — сказал эксперт.

По его словам, нельзя экономить на безопасности, всегда должен быть план аварийной ликвидации разлива. Как считает Шкрадюк, самый действенный способ очистки территории — использование специальных бактерий, питающихся нефтью.

Ранее, как сообщало «Реальное время», в Татарстане суд вынес приговор по делу о разливе нефтепродуктов в Агрызском районе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить