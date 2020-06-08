В Татарстане суд вынес приговор по делу о разливе нефтепродуктов в Агрызском районе

Короткая ссылка
Агрызский районный суд вынес приговор по делу о разливе нефтепродуктов, который произошёл в Татарстане в середине мая.
В Татарстане суд вынес приговор по делу о разливе нефтепродуктов в Агрызском районе
  • РИА Новости

Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, площадь загрязнения составила 80,4 кв. м.

ЧП произошло при несанкционированной перекачке битума, на место вызвали сотрудников полиции.

Личность нарушителя установлена, по решению Агрызского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК России, и должен заплатить штраф в размере 156 тыс. рублей.

Ранее эколог Андрей Фролов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с разливом дизтоплива в Норильске.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить