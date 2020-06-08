В Татарстане суд вынес приговор по делу о разливе нефтепродуктов в Агрызском районе

Агрызский районный суд вынес приговор по делу о разливе нефтепродуктов, который произошёл в Татарстане в середине мая.

Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана, площадь загрязнения составила 80,4 кв. м.

ЧП произошло при несанкционированной перекачке битума, на место вызвали сотрудников полиции.

Личность нарушителя установлена, по решению Агрызского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК России, и должен заплатить штраф в размере 156 тыс. рублей.

Ранее эколог Андрей Фролов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с разливом дизтоплива в Норильске.