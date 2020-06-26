В Нижнем Новгороде прокомментировали пожар в музее имени Горького

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Директор департамента культуры Нижнего Новгорода Роман Беагон прокомментировал пожар в Литературном музее имени Горького.
В Нижнем Новгороде прокомментировали пожар в музее имени Горького
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

«Не стоит считать музей утраченным раньше времени, экспертная оценка покажет причины и поможет понять, что делать дальше», — сказал Беагон.

По его словам, культурное учреждение находилось на реставрации и все экспонаты были вывезены.

Как подчеркнул Беагон, коллекции не пострадали.

Ранее сообщалось, что власти Нижегородской области помогут восстановить музей имени Горького после пожара.

В феврале URA.RU сообщало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.

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