Власти Нижегородской области помогут восстановить музей имени Горького после пожара
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Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
«Насколько пострадали интерьеры, нам предстоит оценить вместе с коллегами из регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия», — сказал исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
По его словам, затем будет приниматься решение по скорейшему восстановлению.
Ранее сообщалось, что пожару присвоили второй уровень сложности.
В феврале URA.RU сообщало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.