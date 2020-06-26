Власти Нижегородской области помогут восстановить музей имени Горького после пожара

Короткая ссылка
Восстановлением литературного музея имени Горького после пожара будет заниматься муниципалитет при поддержке областного правительства.
Власти Нижегородской области помогут восстановить музей имени Горького после пожара
  • © museumgorkogo.ru

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Насколько пострадали интерьеры, нам предстоит оценить вместе с коллегами из регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия», — сказал исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По его словам, затем будет приниматься решение по скорейшему восстановлению.

Ранее сообщалось, что пожару присвоили второй уровень сложности.

В феврале URA.RU сообщало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить