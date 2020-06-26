Власти Нижегородской области помогут восстановить музей имени Горького после пожара

Восстановлением литературного музея имени Горького после пожара будет заниматься муниципалитет при поддержке областного правительства.

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Насколько пострадали интерьеры, нам предстоит оценить вместе с коллегами из регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия», — сказал исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По его словам, затем будет приниматься решение по скорейшему восстановлению.

Ранее сообщалось, что пожару присвоили второй уровень сложности.

В феврале URA.RU сообщало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.