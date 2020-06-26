Синоптик предупредила о повышенной солнечной активности в Нижегородской области

Начальник отдела метеопрогнозов гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева предупредила о повышенной солнечной активности в Нижегородской области.

В беседе с Newsnn.ru она заявила, что после летнего солнцестояния Солнце находится на минимальном расстоянии от Земли, световой день продолжается более 17 часов.

«Даже при прохладной погоде солнце сейчас активно — оно везде. И небольшие облака добавляют к прямой солнечной радиации ещё и рассеянную. Хотя сейчас нет особой жары в регионе, солнце всё равно отражается от облаков и поступает в нижние слои», — пояснила Мокеева.

По её словам, это было всегда, но из-за периода самого продолжительного светового дня нужно проявлять особую внимательность.

19 июня Newinform сообщал об усилении ветра до 20 м/с в Приморье.