Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Приморье

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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Приморском крае. Об этом сообщает Newinform со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.
Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Приморье
  • РИА Новости

«В связи со смещением активных фронтальных разделов утром и днём 21 июня, а также ночью 22 июня на большей территории Приморского края ожидаются дожди, местами сильные, с количеством от 15 до 40 мм за 12 часов и менее», — заявили в ведомстве.

В отдельных районах возможны грозы, усиление ветра до 20 м/с.

Спасатели не рекомендуют выезжать за пределы населённых пунктов. Желательно исключить выходы на охоту, рыбалку и туристические маршруты.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области предупредили о высокой пожароопасности.

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