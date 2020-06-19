Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Приморье

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Приморском крае. Об этом сообщает Newinform со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

«В связи со смещением активных фронтальных разделов утром и днём 21 июня, а также ночью 22 июня на большей территории Приморского края ожидаются дожди, местами сильные, с количеством от 15 до 40 мм за 12 часов и менее», — заявили в ведомстве.

В отдельных районах возможны грозы, усиление ветра до 20 м/с.

Спасатели не рекомендуют выезжать за пределы населённых пунктов. Желательно исключить выходы на охоту, рыбалку и туристические маршруты.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области предупредили о высокой пожароопасности.