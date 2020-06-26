В Москве 26 июня ожидается до +29 °С

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В Москве в пятницу, 26 июня, ожидается до +29 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В Москве 26 июня ожидается до +29 °С
  • © REUTERS/Sergei Karpukhin

Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит +27…+29 °C.

Ожидается, что днём будет переменная облачность, без осадков.

Ветер северный, северо-западный 6—11 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал неоднородное лето в России.

Доктор медицинских наук заслуженный врач России Юрий Кремнев дал рекомендации по защите от резких перепадов температур. В беседе с Inforeactor он отметил, что в душную погоду нужно выбирать просторную одежду, стараться передвигаться по тени, не выходить на зной, а также употреблять лёгкую пищу и регулярно охлаждаться.

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