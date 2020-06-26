В Москве 26 июня ожидается до +29 °С
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Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит +27…+29 °C.
Ожидается, что днём будет переменная облачность, без осадков.
Ветер северный, северо-западный 6—11 м/с.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал неоднородное лето в России.
Доктор медицинских наук заслуженный врач России Юрий Кремнев дал рекомендации по защите от резких перепадов температур. В беседе с Inforeactor он отметил, что в душную погоду нужно выбирать просторную одежду, стараться передвигаться по тени, не выходить на зной, а также употреблять лёгкую пищу и регулярно охлаждаться.