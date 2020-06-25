Музей космонавтики начнёт проводить экскурсии с 1 июля
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.
Запланированы сеансы, на которые можно купить билеты на сайте музея. Доступны и полные билеты, и талоны для льготных категорий.
Вход будет производиться через автоматические бесконтактные двери. Все сотрудники получат средства индивидуальной защиты.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье возобновляют работу торговые центры, музеи и зоопарки.