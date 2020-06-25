Музей космонавтики начнёт проводить экскурсии с 1 июля

Музей космонавтики начнёт проводить экскурсии со среды, 1 июля.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения.

Запланированы сеансы, на которые можно купить билеты на сайте музея. Доступны и полные билеты, и талоны для льготных категорий.

Вход будет производиться через автоматические бесконтактные двери. Все сотрудники получат средства индивидуальной защиты.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье возобновляют работу торговые центры, музеи и зоопарки.