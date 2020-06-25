Парки музеев Подмосковья приняли более 10 тысяч человек с 1 июня
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Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное Министерство культуры.
С начала лета парки открыты в шести музеях.
С 25 июня начинают работать с соблюдением мер безопасности и сами музеи. Попасть в них можно индивидуальным посетителям и семейным группам по предварительной онлайн-заявке.
За три месяца режима самоизоляции в подмосковных музеях побывали 4,6 млн онлайн-посетителей.
Ранее RIA56 сообщало, что оренбургские музеи начали принимать первых посетителей.