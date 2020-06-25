Парки музеев Подмосковья приняли более 10 тысяч человек с 1 июня

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Парки музеев Московской области приняли более 10 тыс. человек с 1 июня.
Парки музеев Подмосковья приняли более 10 тысяч человек с 1 июня
  • Pixabay

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на региональное Министерство культуры.

С начала лета парки открыты в шести музеях.

С 25 июня начинают работать с соблюдением мер безопасности и сами музеи. Попасть в них можно индивидуальным посетителям и семейным группам по предварительной онлайн-заявке.

За три месяца режима самоизоляции в подмосковных музеях побывали 4,6 млн онлайн-посетителей.

Ранее RIA56 сообщало, что оренбургские музеи начали принимать первых посетителей.

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