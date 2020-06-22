Оренбургские музеи открылись для посетителей

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Оренбургские музеи начали принимать первых посетителей.
Оренбургские музеи открылись для посетителей
  • РИА Новости

Как передаёт RIA56, согласно указу губернатора региона Дениса Паслера о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, разрешены групповые экскурсии в составе не более пяти человек.

В пресс-службе регионального Министерства культуры отметили, что данная работа возможна с выполнением всех санитарных норм: посетители обязательно должны быть в масках и перчатках, в учреждениях необходимо использовать антисептики, а также соблюдать социальную дистанцию в залах.

«Это долгожданное событие для оренбуржцев, ведь музеи всегда были любимым местом интеллектуального отдыха людей. Тем более что в период самоизоляции потребность в общении с прекрасным только возросла», — заявила министр культуры области Евгения Шевченко.

Ранее, как сообщало издание «Петербургский дневник», в Государственном Эрмитаже рассказали о подготовке музея к открытию после снятия ограничений по коронавирусу.

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