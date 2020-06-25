В Приморье рассказали о ситуации с паводками
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт регионального правительства.
В течение нескольких лет в рамках госпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» проходят работы по расчистке русла рек.
За зиму расчищено 50 км водных объектов в десяти муниципальных образованиях.
Ранее издание Vostokmedia.com сообщало, что в Яковлевском районе Приморья ограничен проезд из-за перелива рек.