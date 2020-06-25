В Приморье рассказали о ситуации с паводками

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Оперативные службы следят за паводковой ситуацией в Приморском крае после затяжных дождей. В настоящее время зафиксирован небольшой подъём уровня рек, но серьёзных затоплений населённых пунктов не отмечается.
В Приморье рассказали о ситуации с паводками
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт регионального правительства.

В течение нескольких лет в рамках госпрограммы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края» проходят работы по расчистке русла рек.

За зиму расчищено 50 км водных объектов в десяти муниципальных образованиях.

Ранее издание Vostokmedia.com сообщало, что в Яковлевском районе Приморья ограничен проезд из-за перелива рек.

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