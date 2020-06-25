В Приморье рассказали о ситуации с паводками

Оперативные службы следят за паводковой ситуацией в Приморском крае после затяжных дождей. В настоящее время зафиксирован небольшой подъём уровня рек, но серьёзных затоплений населённых пунктов не отмечается.

РИА Новости