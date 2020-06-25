Ветеринары дали рекомендации владельцам животных из-за жары
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Главная опасность для животных летом — тепловой удар. Чтобы этого не допустить, питомца нужно отвести в прохладное или хорошо проветриваемое помещение», — говорится в сообщении.
По словам специалистов, категорически нельзя оставлять животное в автомобиле, особенно под прямыми солнечными лучами.
Кроме того, у животного всегда должна быть свежая прохладная вода. Нужно тщательно следить и за качеством корма.
Также важную роль играет режим прогулок. Лучше всего подходят утро и вечер.
Ещё один способ помочь питомцу — сделать сезонную стрижку, которая позволит отрегулировать теплообмен.
Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News оценил опасность жары для здоровья.