Ветеринары дали рекомендации владельцам животных из-за жары

Ветеринары дали рекомендации по обеспечению здоровья домашних животных в жару.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Главная опасность для животных летом — тепловой удар. Чтобы этого не допустить, питомца нужно отвести в прохладное или хорошо проветриваемое помещение», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, категорически нельзя оставлять животное в автомобиле, особенно под прямыми солнечными лучами.

Кроме того, у животного всегда должна быть свежая прохладная вода. Нужно тщательно следить и за качеством корма.

Также важную роль играет режим прогулок. Лучше всего подходят утро и вечер.

Ещё один способ помочь питомцу — сделать сезонную стрижку, которая позволит отрегулировать теплообмен.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News оценил опасность жары для здоровья.