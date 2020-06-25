В Ивановской области открывается кинофестиваль «Зеркало»

В Ивановской области 25 июня открывается XIV международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало». Он пройдёт в онлайн-формате.

Церемонию открытия проведут Алексей Агранович и Ксения Раппопорт. Прямую трансляцию покажет интернет-кинотеатр, где в дальнейшем будут доступны конкурсные фильмы.

Во время церемонии открытия президент фестиваля Сергей Бодров вручит приз «За выдающийся вклад в киноискусство». Обладателем награды станет режиссёр Глеб Панфилов.

В числе гостей фестиваля — Фёдор Бондарчук, Ольга Сутулова, Тимур Бекмамбетов, Сергей Сельянов, Данила Козловский, Юрий Норштейн и многие другие деятели российского кино.

В рамках фестиваля «Зеркало» состоятся премьерные показы десяти российских фильмов.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры России и правительства Ивановской области с 25 по 30 июня.

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