В Ивановской области открывается кинофестиваль «Зеркало»

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RT
В Ивановской области 25 июня открывается XIV международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало». Он пройдёт в онлайн-формате.
В Ивановской области открывается кинофестиваль «Зеркало»
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Церемонию открытия проведут Алексей Агранович и Ксения Раппопорт. Прямую трансляцию покажет интернет-кинотеатр, где в дальнейшем будут доступны конкурсные фильмы.

Во время церемонии открытия президент фестиваля Сергей Бодров вручит приз «За выдающийся вклад в киноискусство». Обладателем награды станет режиссёр Глеб Панфилов.

В числе гостей фестиваля — Фёдор Бондарчук, Ольга Сутулова, Тимур Бекмамбетов, Сергей Сельянов, Данила Козловский, Юрий Норштейн и многие другие деятели российского кино.

В рамках фестиваля «Зеркало» состоятся премьерные показы десяти российских фильмов.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры России и правительства Ивановской области с 25 по 30 июня.

Ранее в Санкт-Петербурге прошла репетиция праздника выпускников «Алые паруса».

Как сообщало ФБА «Экономика сегодня», праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге пройдёт 27 июня в формате телетрансляции.

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