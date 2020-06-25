В Москве в выходные ожидается жаркая погода

В выходные в Москве ожидается жаркая погода до +30 °C, без существенных осадков, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

«В выходные будет жаркая погода», — цитирует РИА Новости Позднякову.

Она уточнила, что в субботу осадков не ожидается, в воскресенье будет небольшой дождь.

Днём в субботу температура воздуха превысит отметку в 30 °C, в воскресенье воздух будет немного холоднее.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на части территории России в ближайшие десять дней ожидается повышенный уровень солнечного излучения.

Доктор медицинских наук, заслуженный врач России Юрий Кремнев дал рекомендации по защите от резких перепадов температур. В беседе с Inforeactor он отметил, что в душную погоду нужно выбирать просторную одежду, стараться передвигаться по тени, не выходить в зной, а также употреблять лёгкую пищу и регулярно охлаждаться.