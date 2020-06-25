В Москве 25 июня ожидается до +28 °С
- АГН «Москва»
- © Зыков Кирилл
Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит +26…+28 °C.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный, 6—11 м/с.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о жаре +30 °C в Москве и других регионах западной половины европейской части страны с пятницы, 26 июня.
В то же время главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с Inforeactor прокомментировала сильные ливни в России.