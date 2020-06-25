В Москве 25 июня ожидается до +28 °С

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В Москве в четверг, 25 июня, ожидается до +28 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр России.
В Москве 25 июня ожидается до +28 °С
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит +26…+28 °C.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный, 6—11 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о жаре +30 °C в Москве и других регионах западной половины европейской части страны с пятницы, 26 июня.

В то же время главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с Inforeactor прокомментировала сильные ливни в России.

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