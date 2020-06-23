В Самарской области прокомментировали ситуацию с фестивалем «Рок над Волгой»

В Самарской области прокомментировали ситуацию с музыкальным фестивалем «Рок над Волгой».

Об этом сообщает sova.info.

«Символично, что именно буква D закрылась маской нынешнего времени, и в формате 2020 года мы назовём наше мероприятие «Рок на Волге». Трёхчасовой онлайн-концерт состоится при поддержке правительства Самарской области», — заявили организаторы.

Выступления будут проходить на барже, где смонтируют специальную сцену. Среди участников — группы «Сплин» и «Би-2», а ведущим станет Олег Гаркуша.

Трансляция начнётся 28 июня в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что в Самарской области перенесли фестиваль «Рок над Волгой». Такое решение принято из-за ситуации с коронавирусом.

«Невские новости» сообщали, что международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» перенесли на 28—30 августа.