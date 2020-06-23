Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у побережья Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США.

РИА Новости

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 97 км к юго-востоку от города Горонтало на острове Сулавеси. Очаг землетрясения залегал на глубине 102 км. Ранее землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано у берегов Исландии.