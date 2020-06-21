У берегов Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло неподалёку от побережья Исландии. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

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Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 19:26 по местному времени. Эпицентр толчков располагался в 86 км от Рейкьявика. Очаг стихии залегал на глубине 15 км. Ранее у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,1.