У берегов Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,6

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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло неподалёку от побережья Исландии. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
У берегов Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,6
  • globallookpress.com
  • © Xinhua

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 19:26 по местному времени.

Эпицентр толчков располагался в 86 км от Рейкьявика.

Очаг стихии залегал на глубине 15 км.

Ранее у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,1.

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