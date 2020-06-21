У берегов Исландии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло неподалёку от побережья Исландии. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
- globallookpress.com
- © Xinhua
Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в 19:26 по местному времени.
Эпицентр толчков располагался в 86 км от Рейкьявика.
Очаг стихии залегал на глубине 15 км.
Ранее у берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,1.
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