Apple представила операционную систему iOS 14

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Компания Apple представила обновлённую операционную систему iOS 14 с виджетами на рабочем столе iPhone.
Apple представила операционную систему iOS 14
  • Reuters

Новая iOS 14 для iPhone позволяет пользователям объединить на одном экране иконки приложений, а также виджеты погоды, музыкального плеера, данных о физической активности и других программ, передаёт РИА Новости.

Как отмечается, в новой iOS появилась функция создания «галереи виджетов» (возможность разместить в одной ячейке сразу несколько виджетов).

Кроме того, теперь можно сжимать видео из любого приложения в маленькое окно, которое будет отображаться поверх других. Приложения будут самостоятельно группироваться в подгруппы по тематике.

В приложении «Сообщения» теперь можно закреплять беседы и обновлённые мемоджи, а в «Картах» появились гиды и опция отображения данных о велодорожках.

Ряд обновлений iOS 14 вошли и в новую ОС для iPad, где появятся новые виджеты, а также возможность организовать на рабочем столе фотографии и заметки.

Информация о звонке на iPad теперь будет показываться маленьким окошком, а не на весь экран.

Кроме того, Apple показала приложение CarKey, с помощью которого будет возможно разблокировать автомобиль (первой машиной с поддержкой такой функции станет BMW 5).

Ранее Apple выпустила новую версию смартфона iPhone SE.

Осенью 2019 года Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha.

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