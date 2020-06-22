Apple представила операционную систему iOS 14
- Reuters
Новая iOS 14 для iPhone позволяет пользователям объединить на одном экране иконки приложений, а также виджеты погоды, музыкального плеера, данных о физической активности и других программ, передаёт РИА Новости.
Как отмечается, в новой iOS появилась функция создания «галереи виджетов» (возможность разместить в одной ячейке сразу несколько виджетов).
Кроме того, теперь можно сжимать видео из любого приложения в маленькое окно, которое будет отображаться поверх других. Приложения будут самостоятельно группироваться в подгруппы по тематике.
В приложении «Сообщения» теперь можно закреплять беседы и обновлённые мемоджи, а в «Картах» появились гиды и опция отображения данных о велодорожках.
Ряд обновлений iOS 14 вошли и в новую ОС для iPad, где появятся новые виджеты, а также возможность организовать на рабочем столе фотографии и заметки.
Информация о звонке на iPad теперь будет показываться маленьким окошком, а не на весь экран.
Кроме того, Apple показала приложение CarKey, с помощью которого будет возможно разблокировать автомобиль (первой машиной с поддержкой такой функции станет BMW 5).
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