Apple выпустила новый iPhone SE

Американская компания Apple выпустила новую версию бюджетного смартфона iPhone SE.

Модель представлена на сайте компании.

Смартфон имеет 4,7-дюймовый дисплей Retina HD и оснащён кнопкой с сенсором Touch ID. SE получил процессор Apple A13, как флагманские iPhone 11. Сзади расположена одна камера с разрешением 12 мегапикселей.

Смартфон оснащается 64 Гб, 128 Гб или 256 Гб встроенной памяти.

iPhone доступен в чёрном, белом и красном цветах.

Смартфон поступает в продажу в России с 24 апреля, его цена — от 39 990 рублей.

В январе СМИ сообщали, что компания Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone. Позднее сроки выхода смартфона были перенесены из-за пандемии коронавируса COVID-19.