В Нижнем Новгороде заработал мобильный ветгоспиталь

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В Нижнем Новгороде заработал мобильный ветеринарный госпиталь.
В Нижнем Новгороде заработал мобильный ветгоспиталь
  • Pixabay

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на и. п. главы города Юрия Шалабаева.

«Мобильный ветеринарный госпиталь в нашем городе — это необходимая вещь. Многие животные сразу после отлова нуждаются в оказании медпомощи», — заявил он.

В ветгоспитале есть электрический регулируемый стол для операций и УЗИ, смотровые приборы, реанимационное оборудование.

Ранее клинический психолог Михаил Хорс в беседе с НСН оценил влияние домашних животных на состояние психики людей, которые находятся в самоизоляции.

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