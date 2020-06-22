В Нижнем Новгороде заработал мобильный ветгоспиталь
- Pixabay
Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на и. п. главы города Юрия Шалабаева.
«Мобильный ветеринарный госпиталь в нашем городе — это необходимая вещь. Многие животные сразу после отлова нуждаются в оказании медпомощи», — заявил он.
В ветгоспитале есть электрический регулируемый стол для операций и УЗИ, смотровые приборы, реанимационное оборудование.
Ранее клинический психолог Михаил Хорс в беседе с НСН оценил влияние домашних животных на состояние психики людей, которые находятся в самоизоляции.