В Нижнем Новгороде заработал мобильный ветгоспиталь

В Нижнем Новгороде заработал мобильный ветеринарный госпиталь.

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на и. п. главы города Юрия Шалабаева.

«Мобильный ветеринарный госпиталь в нашем городе — это необходимая вещь. Многие животные сразу после отлова нуждаются в оказании медпомощи», — заявил он.

В ветгоспитале есть электрический регулируемый стол для операций и УЗИ, смотровые приборы, реанимационное оборудование.

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