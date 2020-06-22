Во Владимире прошёл органный концерт

В католическом храме Владимира прошёл первый за три месяца органный концерт.

Как передаёт Tv-mig.ru, мероприятие проводилось с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

В программе «По страницам музыкальных шедевров» произведения Иоганна Себастьяна Баха, Луи Маршана, Луи Вьерна, Якоба Фробергера и других композиторов прозвучали в исполнении кандидата искусствоведения, лауреата международных конкурсов Татьяны Калашниковой.

«Для меня честь открыть новый летний сезон. Я всегда готовлюсь к концерту заранее, и, несмотря на большой опыт, всегда волнуюсь перед выступлением. В городе долгое время не было концертов, но мне было чем заняться. Я преподаю в музыкальном колледже и в ВлГУ на кафедре музыкального образования. Всё это время готовила студентов к защите дипломов», — призналась она.

Отмечается, что следующие концерты органной музыки пройдут 24 и 27 июня.

Ранее «Невские новости» сообщали, что международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» перенесли на 28—30 августа.