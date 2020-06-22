В «Театриуме Терезы Дуровой» прокомментировали ситуацию с пандемией

Художественный руководитель и режиссёр «Театриума» Тереза Дурова прокомментировала ситуацию с пандемией.

«Нас закрыли три месяца назад», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, стало понятно, что нужно уходить в интернет, тем более что к такому формату театр оказался готов.

«За те три-четыре дня, пока ещё окончательно театры не закрылись, мы отсняли огромное количество материала и таким образом почти на два месяца обеспечили выход в эфир театра три раза в день», — сообщила она.

Что касается возобновления работы, то Дурова отметила, что выходит не вся труппа, а лишь половина.

«Приходить на репетиции будут по 10 человек, в масках и перчатках проходить через тепловизор, потом по определённым коридорам, чтобы не сталкиваться с администрацией, с работниками других подразделений», — пояснила она.

Дурова также сказала, что команда будет репетировать то, что можно отработать без контакта.

Ранее актёр, композитор, певец Глеб Матвейчук в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал, чем занимался во время режима самоизоляции.