В «Театриуме Терезы Дуровой» прокомментировали ситуацию с пандемией

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Художественный руководитель и режиссёр «Театриума» Тереза Дурова прокомментировала ситуацию с пандемией.
В «Театриуме Терезы Дуровой» прокомментировали ситуацию с пандемией
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«Нас закрыли три месяца назад», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, стало понятно, что нужно уходить в интернет, тем более что к такому формату театр оказался готов.

«За те три-четыре дня, пока ещё окончательно театры не закрылись, мы отсняли огромное количество материала и таким образом почти на два месяца обеспечили выход в эфир театра три раза в день», — сообщила она.

Что касается возобновления работы, то Дурова отметила, что выходит не вся труппа, а лишь половина.

«Приходить на репетиции будут по 10 человек, в масках и перчатках проходить через тепловизор, потом по определённым коридорам, чтобы не сталкиваться с администрацией, с работниками других подразделений», — пояснила она.

Дурова также сказала, что команда будет репетировать то, что можно отработать без контакта.

Ранее актёр, композитор, певец Глеб Матвейчук в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал, чем занимался во время режима самоизоляции.

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