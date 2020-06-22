Эксперт дал рекомендации по безопасному подключению к общественному Wi-Fi
- АГН «Москва»
«На Android лучше, чтоб стоял антивирус. Потому что если на телефоне отключена проверка сертификата, то можно подменить сеть или заразить телефон вирусом. На Apple проверку сертификата отключить практически невозможно», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».
Как отметил эксперт, главное — не устанавливать подозрительные приложения при подключении к сети.
Кроме того, Семёнов выразил мнение, что проблемы с кибербезопасностью при подключении к общедоступному Wi-Fi на данный момент не так актуальны, как пять лет назад.
«Вопрос не в безопасности самого подключения, а в том, что сам провайдер все эти данные будет передавать или не обеспечит достаточную защиту», — пояснил он.
Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.