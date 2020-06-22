Эксперт дал рекомендации по безопасному подключению к общественному Wi-Fi

IT-специалист генеральный директор Reactive Phone Иван Семёнов дал рекомендации по безопасному подключению к общественному Wi-Fi.

«На Android лучше, чтоб стоял антивирус. Потому что если на телефоне отключена проверка сертификата, то можно подменить сеть или заразить телефон вирусом. На Apple проверку сертификата отключить практически невозможно», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил эксперт, главное — не устанавливать подозрительные приложения при подключении к сети.

Кроме того, Семёнов выразил мнение, что проблемы с кибербезопасностью при подключении к общедоступному Wi-Fi на данный момент не так актуальны, как пять лет назад.

«Вопрос не в безопасности самого подключения, а в том, что сам провайдер все эти данные будет передавать или не обеспечит достаточную защиту», — пояснил он.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.