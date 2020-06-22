В Оренбургской области подготовили онлайн-программу ко Дню памяти и скорби

Работники культуры Оренбургской области подготовили онлайн-мероприятия ко Дню памяти и скорби.

Как передаёт RIA56, на сайтах учреждений и в социальных сетях 22 июня будут представлены видеопрезентации, аудиопроекты, концерты, видеообзоры книг, посвящённые событиям Великой Отечественной войны.

В пресс-службе регионального Министерства культуры уточнили, что Оренбургский институт искусств опубликует медиапроект «Во имя жизни», а Бузулукский музыкальный колледж представит информационную акцию «Сначала была беда, Победа пришла потом…».

Ранее, как сообщало издание «Янтарный край», в Калининграде в День памяти и скорби на мемориале 1200 воинов-гвардейцев прошла традиционная патриотическая акция «Свеча памяти».