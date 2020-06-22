В России тушат лесные пожары на площади более 33 тыс. га

В Чукотском автономном округе, Камчатском и Красноярском краях, а также в Бурятии, Якутии, Карелии, Магаданской, Иркутской, Свердловской и Мурманской областях тушат лесные пожары на площади более 33 тыс. га, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

«Шесть пожаров на землях лесного фонда на площади 21 820 га в Чукотском автономном округе, 19 пожаров на площади 8 408 га в Камчатском крае, девять пожаров на площади 1 412 га в Магаданской области», — приводит данные сводки ТАСС.

Кроме того, в Якутии и Бурятии тушат лесные пожары на площади около 500 га и 400 га соответственно.

Очаги возгорания также зафиксированы в Красноярском крае, в Иркутской и Мурманской областях, в Карелии и в Свердловской области.

На местах задействованы более 1,6 тыс. человек и 277 единиц техники. К тушению привлечены 29 самолётов и вертолётов.

За минувшие сутки лесопожарные службы ликвидировали 43 природных пожара на площади свыше 1,4 тыс. га.

Ранее в Пенжинском районе Камчатского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за 11 действующих лесных пожаров.