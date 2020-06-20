Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов России

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Гидрометцентр России сообщил, что в регионах Урала и юга Сибири температура воздуха в ближайшие дни в ночное время может опуститься до отрицательных значений.
Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов России
  • Pixabay

В метеослужбе заявили, что такая погода может образоваться из-за активизации атмосферных фронтов за счёт контрастов воздушных масс из Арктики и континентальных районов Азии.

Ночные заморозки в пределах от -1 °С до -5 °С возможны в период с 20 июня по 21 июня в таких регионах, как Пермский и Алтайский края, а также Челябинская, Тюменская, Свердловская, Новосибирская, Томская области.

Ранее Newinform со ссылкой на ГУ МЧС сообщал об ожидающемся усилении ветра до 20 м/с в Приморье.

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