Похороны актрисы Галины Дашевской состоятся 22 июня

Заслуженная артистка России Галина Дашевская будет похоронена 22 июня на Калитниковском кладбище, сообщили в Театре имени Моссовета.

«Прощание с Галиной Самуиловной Дашевской пройдёт 22 июня... Похороны пройдут на Калитниковском кладбище», — говорится на сайте театра.

Прощание с актрисой состоится в 11:00 в саду «Аквариум», в 12:15 начнётся отпевание в Храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» в Калитниках.

Дашевская скончалась 18 июня на 80-м году жизни.

Директор по связям с общественностью Театра имени Моссовета Татьяна Горина в беседе с телеканалом «360» прокомментировала сообщение о смерти актрисы.