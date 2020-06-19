Похороны актрисы Галины Дашевской состоятся 22 июня
- РИА Новости
«Прощание с Галиной Самуиловной Дашевской пройдёт 22 июня... Похороны пройдут на Калитниковском кладбище», — говорится на сайте театра.
Прощание с актрисой состоится в 11:00 в саду «Аквариум», в 12:15 начнётся отпевание в Храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» в Калитниках.
Дашевская скончалась 18 июня на 80-м году жизни.
Директор по связям с общественностью Театра имени Моссовета Татьяна Горина в беседе с телеканалом «360» прокомментировала сообщение о смерти актрисы.