В Театре имени Моссовета прокомментировали смерть Галины Дашевской

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Директор по связям с общественностью Театра имени Моссовета Татьяна Горина прокомментировала сообщение о смерти актрисы Галины Дашевской.
В Театре имени Моссовета прокомментировали смерть Галины Дашевской
  • РИА Новости

«Для нас это тяжёлая весть. Галина Дашевская — не только наша коллега и любимый человек, она была очень активно занята в репертуаре», — заявила Горина в беседе с телеканалом «360».

По её словам, Дашевской будет очень не хватать театру и по человеческим качествам, и по актёрским.

Дашевская скончалась на 80-м году жизни.

Ранее, как сообщал НТВ, писатель, драматург, сценарист Аркадий Инин прокомментировал сообщения о смерти актёра Михаила Кокшенова.

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