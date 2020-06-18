В Театре имени Моссовета прокомментировали смерть Галины Дашевской

Директор по связям с общественностью Театра имени Моссовета Татьяна Горина прокомментировала сообщение о смерти актрисы Галины Дашевской.

«Для нас это тяжёлая весть. Галина Дашевская — не только наша коллега и любимый человек, она была очень активно занята в репертуаре», — заявила Горина в беседе с телеканалом «360».

По её словам, Дашевской будет очень не хватать театру и по человеческим качествам, и по актёрским.

Дашевская скончалась на 80-м году жизни.

Ранее, как сообщал НТВ, писатель, драматург, сценарист Аркадий Инин прокомментировал сообщения о смерти актёра Михаила Кокшенова.