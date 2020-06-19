В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности

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В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов.
В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности
  • Pixabay

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозу, пожароопасность четвёртого класса сохранится с 20 по 26 июня.

В субботу в республике ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Днём местами кратковременный дождь, гроза, локально град.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области предупредили о высокой пожароопасности.

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