В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозу, пожароопасность четвёртого класса сохранится с 20 по 26 июня.

В субботу в республике ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Днём местами кратковременный дождь, гроза, локально град.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области предупредили о высокой пожароопасности.